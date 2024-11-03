«Ливерпуль» готов заплатить большие деньги за полузащитника «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Согласно сведениям источника, в услугах опорного хавбека заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы могут попытаться заполучить футболиста в зимнее трансферное окно. «Сливочные» оценивают Орельена в 119 миллионов евро. «Красные» готовы на серьезные траты ради подписания Тчуамени.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 поединков без голевых действий. Срок действующего контракта Тчуамени с мадридским грандом рассчитан до середины 2028 года.