Стало известно, какие клубы были готовы назначить Аморима до «Манчестер Юнайтед»

Будущий наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим мог оказаться в другом клубе.

К рулевому лиссабонского «Спортинга» давно проявляют интерес представители различных чемпионатов. Верх в споре за одного из лучших молодых тренеров последних лет взял «Манчестер Юнайтед». Португалец начнёт работу в Англии 11 ноября.

В контракте Аморима со «Спортингом», как известно, есть пункт отступных на сумму, близкую к 10 млн евро. Именно этой опцией и воспользовались «красные дьяволы». По данным A Bola, ещё раньше «выкупить» тренера у лиссабонцев были готовы саудовский «Аль-Наср» и английский «Вест Хэм». Именно эти клубы проявляли наиболее конкретный интерес к 39-летнему специалисту в недавнем прошлом.