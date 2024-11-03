Мареска рассказал, как «Челси» борется с персональной опекой Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поведал о контрмерах против персональной опеки Коула Палмера.

Соперники «синих» уделяют особое внимание 22-летнему атакующему полузащитнику, второй сезон подряд показывающему выдающуюся результативность.

«Единственное, что мы можем сделать, – то, что мы делали в матче с «Ньюкаслом». Мы немного смещаем Коула с его позиции, чтобы у него было больше времени и пространства.

В тот день [в игре против «Ньюкасла» в АПЛ] он располагался иначе, поскольку Жоэлинтон действовал против него персонально. Это происходит во многих матчах», – приводит Mirror слова Марески.

В воскресенье в 19:30 по московскому времени «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед».