Мареска рассказал, как «Челси» борется с персональной опекой Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поведал о контрмерах против персональной опеки Коула Палмера.
Соперники «синих» уделяют особое внимание 22-летнему атакующему полузащитнику, второй сезон подряд показывающему выдающуюся результативность.
«Единственное, что мы можем сделать, – то, что мы делали в матче с «Ньюкаслом». Мы немного смещаем Коула с его позиции, чтобы у него было больше времени и пространства.
В тот день [в игре против «Ньюкасла» в АПЛ] он располагался иначе, поскольку Жоэлинтон действовал против него персонально. Это происходит во многих матчах», – приводит Mirror слова Марески.
В воскресенье в 19:30 по московскому времени «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
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