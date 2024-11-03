Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

19-летний футболист зарекомендовал себя на уровне Чемпионшипа, и разговоры о его скором переходе на повышение ведутся довольно давно. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, приобрести Беллингема-младшего намерен «Вест Хэм». «Молотобойцы» готовы заплатить за восходящую звезду порядка 25 млн евро.

Джоб Беллингем отыграл 13 матчей за «Сандерленд» в нынешнем сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча и одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 12 млн евро.