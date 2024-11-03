Ван Нистелрой ответил, как воспринимает критику «Манчестер Юнайтед» от бывших игроков

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал, что думает о критике команды.

После неудач на «красных дьяволов» часто обрушивается критика со стороны экспертов, некоторые из которых – бывшие футболисты команды. Например, в подобном ключе иногда высказываются знаменитые Пол Скоулз и Гари Невилл.

«Таким образом они заботятся о клубе, хотят, чтобы у «Юнайтед» всё было хорошо, и разочаровываются, когда что-то идёт не так. Я не вижу в этом проблемы. Мы все делаем свою работу, у них есть собственное мнение. Это абсолютно нормально», – передаёт UtdDistrict ответ ван Нистелроя, также в прошлом выступавшего за «Манчестер Юнайтед».