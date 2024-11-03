Уокер прокомментировал завершившуюся беспроигрышную серию «Манчестер Сити» в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопрос о неудаче команды в матче с «Борнмутом» (1:2).

До субботней встречи с «вишнями» действующие чемпионы не проигрывали в Премьер-лиге на протяжении 32 поединков подряд. Серия продолжалась 11 месяцев.

«Это было фантастически, – оценил Уокер достижение команды. – Вы принимаете поражения так же, как и победы. Нужно отнестись к неудаче спокойно и двигаться дальше – именно это мы и должны сделать», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова английского футболиста.

Проигранный матч с «Борнмутом» лишил «горожан» первой строчки в турнирной таблице. Лидерство вновь захватил «Ливерпуль», опередивший коллектив Хосепа Гвардиолы на два очка.