Мареска: «Не сомневаюсь в успехе Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска уверен, что Рубен Аморим преуспеет в «Манчестер Юнайтед».

Португалец возглавит «красных дьяволов» 11 ноября. Английский клуб договорился с лиссабонским «Спортингом» и уже объявил о предстоящем назначении 39-летнего наставника.

«Аморим отлично справится с работой в «Манчестер Юнайтед». Я видел много матчей «Спортинга», и мне известно, как они играют. Фантастический стиль – это касается и атаки, и обороны. У меня нет никаких сомнений в том, что Аморим добьётся успеха», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Марески.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет в родных стенах «Челси» в поединке Премьер-лиги. Руководить манкунианцами в этой встрече будет временный рулевой Руд ван Нистелрой.