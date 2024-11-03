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Мареска: «Не сомневаюсь в успехе Аморима в «Манчестер Юнайтед»

03 Ноября 2024 • 03:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 2.60 X 3.85 2 2.55
Через 15 ч. 7 мин.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска уверен, что Рубен Аморим преуспеет в «Манчестер Юнайтед».

Португалец возглавит «красных дьяволов» 11 ноября. Английский клуб договорился с лиссабонским «Спортингом» и уже объявил о предстоящем назначении 39-летнего наставника.

«Аморим отлично справится с работой в «Манчестер Юнайтед». Я видел много матчей «Спортинга», и мне известно, как они играют. Фантастический стиль – это касается и атаки, и обороны. У меня нет никаких сомнений в том, что Аморим добьётся успеха», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Марески.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет в родных стенах «Челси» в поединке Премьер-лиги. Руководить манкунианцами в этой встрече будет временный рулевой Руд ван Нистелрой.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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