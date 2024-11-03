«Манчестер Сити» не проигрывал в АПЛ почти год

«Борнмут» нанёс «Манчестер Сити» первое поражение в Премьер-лиге за долгое время.

«Горожане» уступили «вишням» в выездном матче, прошедшем в субботу, со счётом 1:2. Для коллектива Хосепа Гвардиолы это первый проигранный поединок в чемпионате Англии за 11 месяцев. В начале декабря 2023 года «Сити» потерпел неудачу во встрече с «Астон Виллой» (0:1), и с тех пор никому не удавалось обыграть действующих чемпионов в рамках Премьер-лиги. Беспроигрышная серия остановилась на отметке в 32 матча.

В следующем туре, 9 ноября, «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном». За четыре дня до этого манчестерский гранд сразится в Лиге чемпионов с лиссабонским «Спортингом» – тоже в гостях.