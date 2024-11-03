«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: Вероятные стартовые составы на большой матч АПЛ

В десятом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сразится с лондонским «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вариант стартовых составов команд на этот матч.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Лисандро Мартинес, де Лигт, Мазрауи, Каземиро, Угарте, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн.

«Челси»: Роберт Санчес, Кукурелья, Колвилл, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Кайседо, Лавия, Педру Нету, Палмер, Мадуэке, Николас Джексон.

Хоть и было официально объявлено о назначении главным тренером «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима, в ряде ближайших матчей руководить «красными дьяволами» продолжит и.о. Руд ван Нистелрой.

Вингер «Челси» Джедон Санчо заболел и пропустил матч Кубка лиги с «Ньюкаслом». Там «Челси» проиграл 0:2, а «МЮ» разгромил в 1/8 финала того турнира «Лестер» со счётом 5:2.

У «Манчестер Юнайтед» в лазарете находятся полевые игроки Гарри Магуайр, Кобби Майну, Антони. Под вопросом Тирелл Маласиа, Люк Шоу, Мейсон Маунт.

В предыдущем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» (1:2), а «Челси» одолел «Ньюкасл» (2:1). В турнирной таблице у «МЮ» 11 очков, у «аристократов» 17 баллов.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» стартует сегодня, 3 ноября, на «Олд Траффорд». Начало – в 19 часов 30 минут по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов