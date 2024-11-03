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Важный игрок «Манчестер Сити» пропустит два ближайших матча

03 Ноября 2024 • 01:31 Комментировать
Спортинг Л
...
Манчестер Сити
1 4.30 X 4.00 2 1.80
05.11 23:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не сможет рассчитывать на Рубена Диаша в предстоящих матчах команды.

Центральный защитник «горожан» пропустил субботнюю встречу с «Борнмутом», проигранную со счётом 1:2. Как оказалось, у португальца травма, из-за которой он не сможет сыграть до международной паузы. Об этом сообщил сам Гвардиола, также подтвердивший наличие повреждения и у Джона Стоунса.

«Диаш и Стоунс травмированы. Рубен не сможет сыграть до перерыва на матчи сборных. Что касается Джона, то я пока не знаю, будет ли он доступен в двух ближайших играх», – цитирует Mirror испанского тренера.

5 ноября «Манчестер Сити» сыграет в Португалии со «Спортингом» в рамках Лиги чемпионов. Спустя четыре дня действующим чемпионам Англии предстоит гостевая встреча с «Брайтоном» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джон Стоунс Рубен Диаш ещё теги

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СПОРТИНГ Л МАНЧЕСТЕР СИТИ
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