Важный игрок «Манчестер Сити» пропустит два ближайших матча

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не сможет рассчитывать на Рубена Диаша в предстоящих матчах команды.

Центральный защитник «горожан» пропустил субботнюю встречу с «Борнмутом», проигранную со счётом 1:2. Как оказалось, у португальца травма, из-за которой он не сможет сыграть до международной паузы. Об этом сообщил сам Гвардиола, также подтвердивший наличие повреждения и у Джона Стоунса.

«Диаш и Стоунс травмированы. Рубен не сможет сыграть до перерыва на матчи сборных. Что касается Джона, то я пока не знаю, будет ли он доступен в двух ближайших играх», – цитирует Mirror испанского тренера.

5 ноября «Манчестер Сити» сыграет в Португалии со «Спортингом» в рамках Лиги чемпионов. Спустя четыре дня действующим чемпионам Англии предстоит гостевая встреча с «Брайтоном» в Премьер-лиге.