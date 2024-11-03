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В «Манчестер Юнайтед» считают, что воспользовались «редким шансом», назначив Аморима

03 Ноября 2024 • 00:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 2.60 X 3.85 2 2.55
Через 18 ч. 16 мин.

На днях «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Рубена Аморима на должность главного тренера.

Португальский специалист, пока ещё работающий в лиссабонском «Спортинге», займёт пост во главе «красных дьяволов» 11 ноября. Как отмечает журналист Мигель Дилейни, руководство «Манчестер Юнайтед» не стало затягивать с назначением Аморима, так как увидело в этой возможности редкий шанс переманить топ-тренера с большим будущим. 39-летний наставник пользовался спросом у европейских грандов: например, в прошлом сезоне к нему присматривались «Барселона» и «Бавария».

Контракт Рубена Аморима с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года и предусматривает возможность продления на один год.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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