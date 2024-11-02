«Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» выдали результативную ничью

Ведущие борьбу за выживание «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» провели матч 10-го тура Премьер-лиги.
На первых минутах Уилл Хьюз готовился расстреливать ворота, но Крэйг Доусон вовремя бросился под удар. Даниэль Муньос опасно пробивал головой, но мяч полетел немного в сторону от рамки.
После перерыва Пабло Сарабия заставил голкипер блеснуть реакцией. Голы пошли с 60-й минуты, когда Трево Чалоба замкнул отскок. Вскоре Йорген Ларсен сравнял счет, а через пять минут Жоао Гомес вывел «волков» вперед. Гости быстро сравняли - Даниэль Муньос вывел на голевой удар Марка Гехи - 2:2.
«Вулверхэмптон» замыкает таблицу с тремя очками в активе, соперник (7) - четвертый с конца.
Протокол игры
|60'Чалоба Трево (0:1)
|(1:1) Ларсен Йорген67'
|(2:1) Гомес Жоао72'
|77'Гехи Марк (2:2)
Са Жозе•Буэно Сантьяго•Доусон Крэйг•Гомеш Тоти63' (Беллегард Жан-Рикнер (63') •Семеду Нелсон•Аит-Нури Раян•Дойл Томми62' (Лемина Марио (62') •Гомес Жоао•Сарабия Пабло62' (Гуэдеш Гонсалу (62') • 88'Кунья Матеус•Ларсен Йорген
Хендерсон Дин•Чалоба Трево•Лакруа Максанс•Гехи Марк•Муньос Даниэль• 89'Митчелл Тайрик•Хьюз Уилл 79'80' (Дукуре Шейк (80') •Камада Даити•Сарр Исмаила90' (Шлупп Джеффри (90') •Нкетиа Эдди84' (Клайн Натаниэль (84') •Матета Жан-Филипп
02 ноября. Стадион "Молинью".
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