«Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» выдали результативную ничью

Ведущие борьбу за выживание «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» провели матч 10-го тура Премьер-лиги.

На первых минутах Уилл Хьюз готовился расстреливать ворота, но Крэйг Доусон вовремя бросился под удар. Даниэль Муньос опасно пробивал головой, но мяч полетел немного в сторону от рамки.

После перерыва Пабло Сарабия заставил голкипер блеснуть реакцией. Голы пошли с 60-й минуты, когда Трево Чалоба замкнул отскок. Вскоре Йорген Ларсен сравнял счет, а через пять минут Жоао Гомес вывел «волков» вперед. Гости быстро сравняли - Даниэль Муньос вывел на голевой удар Марка Гехи - 2:2.

«Вулверхэмптон» замыкает таблицу с тремя очками в активе, соперник (7) - четвертый с конца.