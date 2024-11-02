Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Борнмута» (1:2).

«Мы не соответствовали интенсивности. Основной проблемой было то, что нам не удавалось выигрывать единоборства после длинных передач, это сильно повлияло на игру.

Проблемой было и то, что многие футболисты не были в тонусе, все находятся в разных кондициях из-за травм, но мы сразу понимали это», - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

Сегодняшнее поражение позволило «Ливерпулю» обойти «Манчестер Сити» в турнирной таблице.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Борнмута».