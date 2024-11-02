Ван Дейк – о первой строчке: «Хотим остаться там в конце сезона»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о волевой победе над «Брайтоном» (2:1).

«Мне кажется, что в последние годы у нас ни разу не было легкой игры против них, это показал и первый тайм. Мы плохо прессинговали и небрежно распоряжались мячом, но после перерыва всё изменилось, думаю, что результат заслуженный.

Лидерство в чемпионате? Мы хотим остаться там в конце сезона, пока результаты хорошие, но впереди много матчей, необходимо продолжать бороться», - цитирует голландского защитника пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» занимает первую строчку в чемпионате Англии, опережая идущий следом «Манчестер Сити» на два очка.