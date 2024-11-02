Артета высказался об отсутствии Эдегора

Наставник «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об отсутствии Мартина Эдегора после матча с «Ньюкаслом» (0:1).

«Да, сейчас он не может помочь нам, мы можем говорить об этом бесконечно, но надо понимать, что Мартин отсутствует уже несколько недель, нам нужно уметь играть без него. Надо сконцентрироваться на своей игре и двигаться дальше, поздравляю «Ньюкасл» с победой», - цитирует Артету Football London.

Напомним, что Эдегор получил травму в сентябрьском матче за сборную Норвегии. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл всего лишь три матча за «Арсенал», но голевыми действиями не отметился.