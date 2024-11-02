Артета: «Рано говорить о чемпионской гонке»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1).

«Мы начали очень хорошо, но один момент всё изменил, игра ушла из-под нашего контроля. Считаю, что мы были недостаточно опасны, поэтому не могли рассчитывать на победу.

Чемпионская гонка? Я понимаю вас, но нет смысла говорить об этом на данном этапе, всё впереди», - цитирует Артету Football London.

«Арсенал» рискует опуститься на шестое место после тура, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет уже семь зачетных баллов.

В следующем туре «Арсеналу» предстоит сыграть на выезде против «Челси».