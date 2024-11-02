Слот – первый тренер «Ливерпуля», выигравший восемь из 10 первых матчей в высшем дивизионе

Арне Слот, главный тренер «Ливерпуля» стал первым тренером в истории «красных», которому удалось привести команду к победе в восьми из 10 первых матчей в высшем футбольном дивизионе Англии. Интересным фактом делится «Английский акцент».

Напомним, что «Ливерпуль» в этом сезоне проиграл дома «Ноттингем Форест» (0:1), а также сыграл в гостях с «Арсеналом» вничью (2:2). В остальном мерсисайдцы победили в восьми матчах из восьми.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом, придя на место многолетнего главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Его прежним местом работы был роттердамский «Фейеноорд».