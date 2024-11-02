В сезоне АПЛ больше не осталось команд без поражений

10 туров сезона АПЛ понадобилось на то, чтобы каждая из 20 команд хотя бы раз проиграла. Последней командой, проигравшей в текущем сезоне, вечером субботы стал «Манчестер Сити». «Горожане» неудачно съездили в гости к «Борнмуту» (1:2).

Таким образом, хотя бы одно поражение есть уже у «Сити», а также «Ливерпуля» и «Ноттингем Форест» с «Астон Виллой». Два поражения – у «Арсенала», «Челси» и «Брайтона». Больше всех поражений (восемь) потерпели игроки «Саутгемптона».

Кстати, после осечки «Сити» турнирную таблицу АПЛ возглавил «Ливерпуль» Арне Слота. У мерсисайдского клуба в активе 25 очков.