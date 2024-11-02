«Борнмут» впервые в истории обыграл «Манчестер Сити»

Вечером субботы «Борнмут» в рамках десятого тура Английской премьер-лиги обыграл «Манчестер Сити» (2:1). Как оказалось, это первая победа «вишен» над «горожанами» в истории противостояний двух коллективов.

Этот матч стал 20-м, юбилейным очным в паре. Ранее за 19 встреч лишь раз (!) с 1987 года игроки «Борнмута» и «Сити» играли вничью. Во всех остальных 18 матчах победу безоговорочно праздновали игроки «горожан».

«Борнмут» две недели назад обыграл лондонский «Арсенал» на домашнем стадионе. Восьмое место теперь у команды с юга Англии, 15 очков в турнирной таблице.

«Сити» остался на втором месте с 23 баллами.