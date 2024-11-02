«Лестер» вырвал ничью в компенсированное время матча с «Ипсвичем»

В 10-м туре Премьер-лиги «Ипсвич» с «Лестером» более-менее на равных играли. Явных моментов было откровенно мало, а счет удалось открыть на 55-й минуте, когда Лейф Дэвис левой ногой классно пробил с лета. На 78-й минуте «трактористы» остались вдесятером после второго предупреждения Кэлвина Филлипса. На пятой компенсированной минуте Джордан Айю вырвал ничью для «лис» - 1:1.

«Лестер» идет 15-м, соперник был близок к выходу из зоны вылета, но остается 18-м.