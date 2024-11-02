«Лестер» вырвал ничью в компенсированное время матча с «Ипсвичем»

В 10-м туре Премьер-лиги «Ипсвич» с «Лестером» более-менее на равных играли. Явных моментов было откровенно мало, а счет удалось открыть на 55-й минуте, когда Лейф Дэвис левой ногой классно пробил с лета. На 78-й минуте «трактористы» остались вдесятером после второго предупреждения Кэлвина Филлипса. На пятой компенсированной минуте Джордан Айю вырвал ничью для «лис» - 1:1.
«Лестер» идет 15-м, соперник был близок к выходу из зоны вылета, но остается 18-м.
Протокол игры
|(1:0) Дэвис Лейф55'
|90'Айю Джордан (1:1)
Мурич Ариянет• 85'Джонсон Бен•О'Ши Дара•Берджесс Кэмерон•Дэвис Лейф•Филлипс Кэлвин 44'• 77'Морси Сэм•Хатчинсон Омари81' (Каюсте Йенс (81') • 88'Чаплин Конор 82'81' (Бёрнс Уэс (81') •Шмодикс Сэмми75' (Хирст Джордж (75') • 89'Делап Лиам75' (Кларк Джек (75')
Хермансен Мадс•Рикарду Перейра II80' (Эль-Ханнус Билаль (80') •Фас Ваут•Вестергор Янник•Кристиансен Виктор87' (Айю Джордан (87') •Ндиди Уилфред71' (Макатир Кейси (71') •Уинкс Гарри•Фатаву Абдул•Буонанотте Факундо• 22'Мавидиди Стефи 59'71' (Сумаре Бубакари (71') •Варди Джейми
02 ноября. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
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