Победа над «Эвертоном» стала для «Саутгемптона» первой в сезоне

«Саутгемптон» и «Эвертон» бились за очки в матче 10-го тура Премьер-лиги. Первый тайм получился разминочным. В начале второго - Орель Мангаля прилично зарядил издали, но вратарь выручил. Он же справился и с попыткой Майкла Кина, который бил головой. А вот Адам Армстронг на 85-й минуте все же счет открыл. Бету Гомеш отыграл перевес противника, но ВАР показал офсайд, гола нет.

«Святые» победили впервые в сезоне и ушли с последнего места, соперник - 16-й.