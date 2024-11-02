Победа над «Эвертоном» стала для «Саутгемптона» первой в сезоне

«Саутгемптон» и «Эвертон» бились за очки в матче 10-го тура Премьер-лиги. Первый тайм получился разминочным. В начале второго - Орель Мангаля прилично зарядил издали, но вратарь выручил. Он же справился и с попыткой Майкла Кина, который бил головой. А вот Адам Армстронг на 85-й минуте все же счет открыл. Бету Гомеш отыграл перевес противника, но ВАР показал офсайд, гола нет.
«Святые» победили впервые в сезоне и ушли с последнего места, соперник - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Армстронг Адам85'
Ремсдейл Аарон•Харвуд-Беллис Тэйлор•Беднарек Ян• 76'Стивенс Джек79' (Сугавара Юкинари (79') •Уокер-Питерс Кайл•Мэннинг Райан59' (Диблинг Тайлер (59') • 84'Даунс Флинн•Лаллана Адам46' (Арибо Джо (46') •Фернандеш Матеуш 82'90' (Угочукву Лесли (90') •Армстронг Адам•Арчер Камерон90' (Онуачу Пол (90') 90'
Пикфорд Джордан•Янг Эшли•Тарковски Джеймс• 24'Кин Майкл• 56'Миколенко Виталий•Мангаля Орель•Гуэйе Идрисса•Линдстрём Йеспер88' (Брэнтуэйт Джерред (88') •Макнил Дуайт•Ндиайе Ильман62' (Гомеш Бету (62') •Калверт-Льюин Доминик62' (Харрисон Джек (62')
02 ноября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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