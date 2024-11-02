«Ноттингем Форест» разгромил «Вест Хэм» и ворвался в топ-3

Разыгравшийся «Ноттингем Форест» удачно провёл матч 10-го тура Премьер-лиги против «Вест Хэма».
Крис Вуд ударом головой открыл счет на 27-й минуте. На пользу «лесникам» пошла и вторая желтая карточка Эдсона Альвареса перед уходом команд на перерыв. Каллум Хадсон-Одои дальним выстрелом удвоил перевес хозяев, а на 78-й минуте отличился Ола Эйна - 3:0. На 90-й минуте Никола Миленкович забил из офсайда, не засчитано взятие ворот.
«Ноттингем» вырвался на третье место, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Вуд Крис27'
|(2:0) Хадсон-Одои Каллум65'
|(3:0) Эйна Ола78'
Селс Матц•Эйна Ола89' (Да Сильва Морейра Эрик (89') •Миленкович Никола•Мурильо Джейсон•Морено Алекс•Йейтс Райан•Домингес Николас•Эланга Энтони63' (Силва Жота (63') •Гиббс-Уайт Морган63' (Андерсон Эллиот (63') • 82'Хадсон-Одои Каллум89' (Соса Рамон (89') •Вуд Крис79' (Авонийи Тайво (79')
Запасные: Тоффоло Харри•Уильямс Неко•Боли Вийи•Мигель Карлос
Фабьянски Лукаш•Мавропанос Константинос•Тодибо Жан-Клер•Килман Макс•Уан-Биссака Аарон•Гидо Родригес 18'46' (Антонио Майкл (46') •Альварес Эдсон 39'• 45'Эмерсон Палмиери79' (Ирвинг Энди (79') •Пакета Лукас• 77'Боуэн Джаррод•Саммервилл Крисенсио46' (Солер Карлос (46')
02 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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