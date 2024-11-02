«Ноттингем Форест» разгромил «Вест Хэм» и ворвался в топ-3

Разыгравшийся «Ноттингем Форест» удачно провёл матч 10-го тура Премьер-лиги против «Вест Хэма».

Крис Вуд ударом головой открыл счет на 27-й минуте. На пользу «лесникам» пошла и вторая желтая карточка Эдсона Альвареса перед уходом команд на перерыв. Каллум Хадсон-Одои дальним выстрелом удвоил перевес хозяев, а на 78-й минуте отличился Ола Эйна - 3:0. На 90-й минуте Никола Миленкович забил из офсайда, не засчитано взятие ворот.

«Ноттингем» вырвался на третье место, соперник - 14-й.