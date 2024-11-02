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«Ливерпуль» снова лидирует после волевой победы над «Брайтоном»

02 Ноября 2024 • 19:56 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Брайтон
окончен

В 10-м туре Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» испытывал проблемы с «Брайтоном».

В дебюте Дарвин Нуньес слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и верхом пробил в дальний угол, а вратарь среагировал и мяч отбил. Ответ «чаек» - Каору Митома слева получил пас от Ферди Кадыоглу и прошёл вперёд, после отскока он же с 15 метров пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в сетку - 0:1. Жоржиньо Рюттер по центру сумел убежать от защитника, но его удар с 15 метров в правый угол вратарь отбил ногой. Данни Уэлбек со штрафного пробил в сантиметрах от правой штанги, мяч чиркнул по сетке ворот с внешней стороны.

В начале второго тайма Мохамед Салах справа убежал один на один с голкипером, но не смог переиграть голкипера. На 69-й минуте Коди Гакпо слева навесил к воротам, где Нуньес не попал головой по мячу, но сфера залетела в дальний угол - 1:1. Тут же Кёртис Джонс справа сделал пас вперёд на Салаха, который с 15 метров точно пробил в дальний верхний угол ворот - 2:1.

«Ливерпуль» снова лидирует, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Ливерпуль2:1Брайтон
  14'Кадыоглу Ферди (0:1)
(1:1) Гакпо Коди69'  
(2:1) Салах Мохамед72'  
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд ТрентКонате Ибраима 46' (Гомес Джо ( 46') Ван Дейк ВиргилЦимикас КостасГравенберх РайанМакаллистер Алексис  45' 66' (Диас Луис ( 66') Салах Мохамед 90' (Брэдли Конор ( 90') Собослаи Доминик 66' (Джонс Кёртис ( 66') Гакпо КодиНуньес Дарвин 77' (Эндо Ватару ( 77')
Запасные: Робертсон ЭндрюЯрош ВитезславМортон ТайлерКуанса Джарелл
Вербрюгген БартВельтман Йоел 76' (Виффер Матс ( 76') Ван Хекке Ян-ПольРоша Игор IIЭступиньян ПервисКадыоглу Ферди  83' 88' (Модер Якуб ( 88') Хиншелвуд Джек 88' (Фергюсон Эван ( 88') Аяри Ясин 76' (Груда Брайан ( 76') Митома Каору 87' (Адингра Симон ( 87') Рюттер ЖоржиньоУэлбек Данни
Запасные: Стил ДжейсонБалеба КарлосЛемпти ТарикЭнсисо Хулио
02 ноября. Стадион "Энфилд".
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Евро-Футбол.Ру,
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