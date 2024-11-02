«Ливерпуль» снова лидирует после волевой победы над «Брайтоном»

В 10-м туре Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» испытывал проблемы с «Брайтоном».

В дебюте Дарвин Нуньес слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и верхом пробил в дальний угол, а вратарь среагировал и мяч отбил. Ответ «чаек» - Каору Митома слева получил пас от Ферди Кадыоглу и прошёл вперёд, после отскока он же с 15 метров пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в сетку - 0:1. Жоржиньо Рюттер по центру сумел убежать от защитника, но его удар с 15 метров в правый угол вратарь отбил ногой. Данни Уэлбек со штрафного пробил в сантиметрах от правой штанги, мяч чиркнул по сетке ворот с внешней стороны.

В начале второго тайма Мохамед Салах справа убежал один на один с голкипером, но не смог переиграть голкипера. На 69-й минуте Коди Гакпо слева навесил к воротам, где Нуньес не попал головой по мячу, но сфера залетела в дальний угол - 1:1. Тут же Кёртис Джонс справа сделал пас вперёд на Салаха, который с 15 метров точно пробил в дальний верхний угол ворот - 2:1.

«Ливерпуль» снова лидирует, соперник - седьмой.