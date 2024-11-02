«Борнмут» нанёс «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне

В субботу «Манчестер Сити» гостил у «Борнмута» и имел проблемы с точностью ударов по воротам противника.

Антуан Семеньо после передачи от Маркуса Тавернера из центра штрафной пробил по воротам, голкипер справился и отбил мяч на Джастина Клюйверта, который с правого края добавил в ближний угол, но страж ворот снова был на высоте. На девятой минуте Милош Керкез на левом фланге ушёл от оппонента и от лицевой прострелил в центр вратарской, а там Семеньо выиграл борьбу у защитника и с близкого расстояния пробил мимо вратаря в правый нижний угол - 1:0.

В начале второго тайма Семеньо подхватил мяч на левом фланге атаки, сместился к центру штрафной и оставил снаряд Эванилсону, который с близкого расстояния пробил в створ, но переиграть кипера у него не получилось. На 64-й минуте Семеньо разогнал атаку своей команды и отдал передачу на левый фланг, откуда Керкез классно прострелил в центр штрафной, а Эванилсон без сопротивления с 10 метров пробил в левый нижний угол - 2:0. Тавернер получил мяч у правого края штрафной, сместился в центр и пробил в дальний угол, снаряд угодил в штангу и отлетел к Адаму Смиту, который с 10 метров добавил выше пустых ворот. Тавернер из глубины покатил мяч на Дэвида Брукса, а тот правее центра ворвался в штрафную гостей и с убойной позиции пробил в ближний угол, но снаряд прошёл мимо цели. У гостей подача после розыгрыша углового, Йошко Гвардиол выиграл верховое единоборство у Керкеза и головой отправил мяч под перекладину - 2:1. Фил Фоден с правого фланга навесил к дальней штанге, откуда дважды в упор пробивал Эрлинг Холанн, с первой попыткой норвежца справился вратарь, а затем форвард с метра пробил в каркас ворот.

«Сити» впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство, соперник идет восьмым.