«Борнмут» удвоил преимущество в игре с «Манчестер Сити»

«Борнмут» близится к тому, чтобы сотворить ещё одну сенсацию в десятом туре АПЛ. Во втором тайме «вишни» оформили второй гол в ворота «Манчестер Сити», сделал это форвард клуба Эванилсон. Он изящно замкнул прострел от Милоша Керкеза в центре штрафной Эдерсона.

Теперь отыграться «горожанам» будет сложнее, чемпион Англии уступает со счётом 0:2. Играть остаётся примерно полчаса.

К слову, пару недель назад «вишни» также дома с уверенным счётом (2:0) обыграли лондонский «Арсенал».

Текстовую трансляцию матча «Борнмут» - «Манчестер Сити» проводит наш портал.