Кто такой Рубен Аморим, и почему «Манчестер Юнайтед» выбрал именно его

В последнее время драма вокруг тренерского мостика «Манчестер Юнайтед» была одной из самых обсуждаемых в мире спорта. И, кажется, эта сага постепенно подходит к концу: Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера «красных дьяволов», а команду возглавил Рубен Аморим. Скорее всего, обычные обыватели даже не слышали его имя до появления этих новостей. Разберём, почему именно на него пал выбор руководства «МЮ».

Кто такой Аморим?

Рубен Аморим – это очень молодой по футбольным меркам тренер. Португальский наставник, а в прошлом футболист, является одногодкой своего суперзвёздного соотечественника – Криштиану Роналду. Да-да, тренеру, который возглавляет один из самых легендарных клубов, всего 39 лет. Безусловно, его можно причислять не просто к молодым специалистам, а к очень молодым. Однако новичком в тренерской деятельности Рубена не назовешь. К этой работе он приступил ещё в 2018 году.

Стоит сказать, что Рубен был неплохим футболистом. В качестве игрока Аморим выступал на позиции полузащитника и провёл большую часть своей карьеры в таких клубах, как «Бенфика», «Санта-Клара» и «Сетубал». Вместе с «Бенфикой» Рубен дважды становился чемпионом Португалии и по одному разу брал кубок и суперкубок страны. Также Аморим сыграл одну игру за национальную команду на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.

Однако не будем скрывать – португалец прославился далеко не благодаря своим игровым качествам. В первую очередь Рубен известен как достаточно успешный тренер. Начав свою тренерскую карьеру в 2018 году в не самом известном коллективе «Каза Пиа», уже через год Рубен возглавил дубль «Браги». В том же году Аморим добрался и до основной команды. Однако там он сумел поработать буквально 2 месяца, показав превосходный результат. При нём «Брага» умудрилась набрать прекрасные 76% побед в матчах, а в декабре 2020 года наставника переманил «Спортинг». Стоит отметить, что назначение молодого специалиста, который даже не играл за «Спортинг, воспринималось как достаточно авантюрное. Однако уже в своём первом полноценном сезоне наставник развеял все сомнения. «Спортинг» стал чемпионом страны, а затем выиграл и Суперкубок. В сезоне-2023/24 Аморим повторил достижение и снова привёл «Спортинг» к золотым медалям.

Почему «Манчестер Юнайтед» его выбрал?

Смена тренера действительно была необходима «МЮ». Руководство клуба до последнего давало Эрику тен Хагу шансы на исправление ситуации. Да, был провал в начале сезона, и все стали кричать, что Эрика пора бы отправить в отставку. Однако руководство поступило, правильно и дало тренеру ещё один шанс. Но специалист этим полученным шансом не воспользовался. И вот после последних туров стало очевидно, что клубу всё-таки нужна встряска.

Так почему же выбрали именно Рубена Аморима, а не кого-то ещё? Аморим считается достаточно востребованным тренером на данный момент, и уж точно самым успешным португальским специалистом за последние годы. В какой-то степени можно сказать, что «МЮ» выиграл конкуренцию за него, ведь данный тренер был на карандаше у других грандов, например, у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Ещё один плюсик в пользу Аморима – он португалец, как и главная звезда команды Бруну Фернандеш. Именно этот полузащитник во многом является определяющим в игре «МЮ». Согласитесь, не так плохо, когда тренер и лидер команды могут быть единодушны в чём-то, а национальный признак, как бы то ни было, сближает людей за рубежом.

А вот теперь подходим к самому интересному. Многие говорят, что стиль Аморима идеально подойдёт «МЮ», но давайте разбираться. Рубен играет всегда по одной и той же схеме 3-4-3, с двумя опорниками и двумя оттянутыми форвардами. «МЮ» никогда не играл с такой расстановкой, и, кажется, что им это не особо подойдёт. Но это лишь на первый взгляд, потому что стоит углубиться в сам стиль игры. Аморим приверженец современного футбола с тотальным прессингом. Один из главных критериев его игры – пасующий вратарь. И вот он как раз у «МЮ» есть. Андре Онана соответствует всем стандартам качества современного голкипера. Амориму также нужны три центральных защитника, и, учитывая лазарет, у «красных дьяволов» их в избытке. Так что с линией обороны уж точно не должно возникнуть проблем. Также в наличии имеются и опорники. Кстати говоря, наконец-то свою игру должен найти Мануэль Угарте, ведь именно при Амориме в «Спортинге» он был основным цементующим в центре поля.

Проблемы

Однако не бывает ничего идеального. Здесь тоже такой случай, и в бочке мёда найдётся ложка дёгтя. Поговорим о проблемах в составе «МЮ», которые могут не позволить Амориму полностью раскрыть свою игру. Первая проблема – латерали, а точнее их функции и возраст. Люк Шоу вряд ли сможет от игры к игре отпахивать всю бровку. То же самое можно сказать и про Диого Далота. Поэтому не исключено, что «МЮ» обратится к трансферному рынку уже зимой. Вторая проблема – это оттянутые форварды. Что касается центрального нападающего, то здесь вряд ли должны быть проблемы. В «Спортинге» у Аморима был Виктор Дьёкереш, который прекрасно раскрылся. Здесь будет Расмус Хёйлунн, которого тоже можно использовать в подобном ключе. Но вот главная проблема в атаке – это вингеры. Рубену они как таковые не особо нужны, ведь он использует тактику с оттянутыми форвардами, поэтому придётся переучивать многих. И если Маркус Рэшфорд наверняка сможет сыграть в позиции полуфланга, то вот условный Антони на такое вряд ли способен. С другой стороны, вряд ли Антони вообще имеет шансы остаться в «МЮ». Алехандро Гарначо как будто бы тоже не совсем готов к таким изменениям. В общем, «МЮ» будут необходимы трансферы.

Очевидно, что если руководство клуба заплатило «Спортингу» 10 миллионов за наставника, то этому наставнику дадут и карт-бланш. Аморим будет подстраивать команду под свою идеологию, под свою схему, к тому же тренер наверняка будет лично контролировать все трансферы, а состав в межсезонье или зимнюю паузу будет укрепляться ввиду его требований.

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Алексей Николаев