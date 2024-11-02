Лишь два клуба пропустили больше, чем «Манчестер Сити» в первые 15 минут матча в сезоне АПЛ

Вечером субботы в Борнмуте одноимённый клуб принимает действующего чемпиона Англии – «Манчестер Сити». «Вишни» забили быстрый гол в матче на девятой минуте усилиями Антуана Семеньо.

Как уточняет «Английский акцент», в текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» пропустил четре гола в стартовые 15 минут матча. Больше «горожан» пропустили только «Ипсвич» (пять голов) и «Вест Хэм» (также пять голов).

Недавно стартовал второй тайм матча, «горожане» продолжают проигрывать по итогу прошедшей 50-й минуты встречи.

Текстовую трансляцию поединка «вишен» и «горожан» проводит наш портал.