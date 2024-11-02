«Борнмут» сенсационно обыгрывает «Манчестер Сити» после первого тайма

В эти минуты на юге Англии проходит поединок десятого тура АПЛ между «Борнмутом» и «Манчестер Сити». «Вишни» по итогу первого тайма сенсационно обыгрывают действующего чемпиона страны.

На девятой минуте пока что единственный гол встречи оформил Антуан Семеньо. Милош Керкез на левом фланге ушёл от Фила Фодена и от лицевой прострелил в центр вратарской, а там Семеньо выиграл борьбу у Йошко Гвардиола и с близкого расстояния пробил мимо Эдерсона в правый нижний угол. В итоге – 1:0, впереди хозяева.

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