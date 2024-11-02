Салиба: «Мы заслуженно проиграли»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1).
«Мы немного расстроены, потому что хотели победить сегодня. К сожалению, нам не удалось показать свой футбол, думаю, что мы заслуженно проиграли.
Ничего страшного, сконцентрируемся на следующем матче, ещё ничего не ясно», - сказал Салиба на послематчевой пресс-конференции.
«Арсенал» расположился на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет пять зачетных баллов, при этом подопечные Хосепа Гвардиолы имеют ещё матч в запасе.
Но у меня один вопрос - как так стало, что некогда лучшая защита АПЛ вдруг в один миг превратилась в более чем заурядное ....о ?