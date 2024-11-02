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Салиба: «Мы заслуженно проиграли»

02 Ноября 2024 • 18:13 Комментировать (1)
Ньюкасл
1:0
Арсенал

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1).

«Мы немного расстроены, потому что хотели победить сегодня. К сожалению, нам не удалось показать свой футбол, думаю, что мы заслуженно проиграли. 

Ничего страшного, сконцентрируемся на следующем матче, ещё ничего не ясно», - сказал Салиба на послематчевой пресс-конференции.

«Арсенал» расположился на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет пять зачетных баллов, при этом подопечные Хосепа Гвардиолы имеют ещё матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба

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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
02 Ноября 2024 в 18:32
Ах какая самокритичность, браво
Но у меня один вопрос - как так стало, что некогда лучшая защита АПЛ вдруг в один миг превратилась в более чем заурядное ....о ?
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