Салиба: «Мы заслуженно проиграли»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1).

«Мы немного расстроены, потому что хотели победить сегодня. К сожалению, нам не удалось показать свой футбол, думаю, что мы заслуженно проиграли.

Ничего страшного, сконцентрируемся на следующем матче, ещё ничего не ясно», - сказал Салиба на послематчевой пресс-конференции.

«Арсенал» расположился на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет пять зачетных баллов, при этом подопечные Хосепа Гвардиолы имеют ещё матч в запасе.