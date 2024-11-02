«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» три гостевых матча из последних четырёх

Лондонский «Арсенал» в субботу расстроил своих болельщиков, проиграв в гостях «Ньюкаслу» (0:1). «Сент-Джеймс Парк», домашняя арена «сорок» становится для «канониров» и Микеля Артеты неудачным стадионом.

Так, в трёх матчах из последних четырёх «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в гостях. Более того, в этих трёх матчах «канониры» ни разу не забили хозяевам поля. Лишь раз «Арсенал» смог увезти домой победу на этом отрезке.

Напомним, что исход субботнего матча решил гол шведского форварда «Ньюкасла» Александра Исака. Он замкнул идеальную подачу с фланга от Энтони Гордона головой – без шансов для Давида Райи.