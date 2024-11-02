«Ньюкасл» вышел из пике, одолев «Арсенал»

Растерявший форму «Ньюкасл» начал оживать. На неделе «сороки» выбили из Кубка лиги «Челси», а в стартовом матче 10-го тура Премьер-лиги огорчили «Арсенал». Моментов было не особо много, при этом столичная команда в створ вовсе не попадала.

На 12-й минуте Энтони Гордон получил мяч от Шона Лонгстаффа на правом фланге и сделал «радиоуправляемый» кросс в центр штрафной, защитники «Арсенала» потеряли Александра Исака, который головой пробил в левый верхний угол - 1:0. Угловой на левом фланге заработали гости, Деклан Райс навесил к дальней штанге, откуда Вильям Салиба головой сбросил мяч в центр вратарской, а Микель Мерино с убойной позиции пальнул в защитника.

После перерыва Райс слева ворвался в штрафную соперника, сделал несколько обманных движений, а затем низом пробил в дальний угол, вратарь такого развития событий не ожидал, но мяч пролетел рядом со штангой. На 90-й минуте Бен Уайт с правого фланга навесил к дальнему краю вратарской, а там совсем один остался Райс, который с убойной позиции пробил головой рядом с левой штангой.

1:0, «Ньюкасл» прервал череду неудач в АПЛ и поднялся на восьмое место. Соперник - третий, но может потерять ряд позиций.