Де Брёйне – в запасе «Манчестер Сити» на матч с «Борнмутом»

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может вернуться на поле после травмы в сегодняшнем матче против «Борнмута».

Де Брёйне, выходивший последний раз на поле в середине сентября, начнёт матч против «Борнмута» на скамейке запасных.

Встреча между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 2 ноября, стартовый свисток о начале матча запланирован на 18:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне бельгиец принял участие лишь в шести поединках «горожан», записав на свой счёт один гол и одну голевую передачу. Контракт 33-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до конца следующего сезона.