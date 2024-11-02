Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне – в запасе «Манчестер Сити» на матч с «Борнмутом»

02 Ноября 2024 • 17:17 Комментировать
Борнмут
1:0
Манчестер Сити
1 5.40 X 4.40 2 1.60
1-й тайм

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может вернуться на поле после травмы в сегодняшнем матче против «Борнмута». 

Де Брёйне, выходивший последний раз на поле в середине сентября, начнёт матч против «Борнмута» на скамейке запасных. 

Встреча между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 2 ноября, стартовый свисток о начале матча запланирован на 18:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне бельгиец принял участие лишь в шести поединках «горожан», записав на свой счёт один гол и одну голевую передачу. Контракт 33-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до конца следующего сезона.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

Новости по матчу

Сегодня, 02 Ноября
17:30
«Борнмут» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:17
Де Брёйне – в запасе «Манчестер Сити» на матч с «Борнмутом»
02:00
Гвардиола – о похмелье игроков «Манчестер Сити»: «Это была шутка»
01 Ноября
23:52
Романо опроверг информацию о «Манчестер Сити» и Хаби Алонсо
23:21
Невилл осудил «Реал» за неуважение к Родри 4
22:05
«Манчестер Сити» уже работает над приглашением Хаби Алонсо
19:12
Прогноз на точный счёт матча Борнмут — Манчестер Сити АПЛ — 2 ноября 2024
18:54
Гвардиола - о травмах: «Мы не единственный клуб, который с этим столкнулся» 3
17:11
Ставка и прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити АПЛ — 2 ноября 2024
04:52
Кубарси: «Меня не удивило, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»
03:38
Стало известно, насколько серьёзна травма вингера «Манчестер Сити» Савио
31 Октября
05:09
Гвардиола – о состоянии игроков «Манчестер Сити»: «У нас серьёзные проблемы» 1
00:38
В «Манчестер Сити» задумались о продаже звёздного ветерана
30 Октября
18:12
«Манчестер Сити» не отпустит Эчеверри
06:48
Гвардиола: «Удивительно, что я так долго работаю в «Манчестер Сити» 2
06:27
Гвардиола прокомментировал скорое назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед»
05:50
«Манчестер Юнайтед» мог выбрать Аморима из-за «Манчестер Сити»
05:16
В «Манчестер Сити» определились с требованиями к преемнику Гвардиолы
04:54
Бензема объяснил, почему «Золотой мяч» заслуживал Винисиус, а не Родри 5
00:36
Звёздный игрок «Манчестер Сити» может перейти в «Челси» 1
29 Октября
23:34
Ольмо поделился мнением о «Золотом мяче» Родри 2
22:46
Аморим не был целью «Манчестер Сити» – известна причина
22:29
«Милан» намерен продлить контракт с игроком, на которого претендует «Манчестер Сити»
28 Октября
21:45
Кроос назвал будущего обладателя «Золотого мяча» — это не игрок «Реала» 3
19:56
Родри не в курсе, выиграет ли он «Золотой мяч»
27 Октября
18:40
Гвардиол — самый атакующий игрок АПЛ
03:32
«Манчестер Сити» продлит контракт с важным игроком
26 Октября
22:32
«Манчестер Сити» – в семёрке главных кандидатов на вылет из АПЛ 4
21:59
Рубен Диаш объяснил, почему «Золотой мяч» должен достаться Родри
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели «Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима Карпин ответил на вопрос о возможном назначении Юрана в «Спортинге» «Спартак» принял решение по Тикнизяну Рафинья: «Я потерял друзей в мире преступности, хотя они играли в 10 раз лучше меня»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
1
0
4.30 4.00 1.70
Видео
30 мин
Ипсвич Ипсвич
Лестер Лестер
0
0
2.16 3.60 3.05
Видео
30 мин
Саутгемптон Саутгемптон
Эвертон Эвертон
0
0
2.23 3.45 3.05
Видео
30 мин
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
0
6.60 4.80 1.41
Видео
30 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
0
1
1.41 4.80 6.60
Видео
30 мин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
1
0
2.33 3.45 2.85
Видео
02.11.24 в 20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.42 3.40 2.75
Видео
03.11.24 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.19 3.80 2.85
Видео
03.11.24 в 19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.22 3.60 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Ноября
18:13 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Мы заслуженно проиграли»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» три гостевых матча из последних четырёх
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» вышел из пике, одолев «Арсенал» 1
17:17 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – в запасе «Манчестер Сити» на матч с «Борнмутом»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Исак забивает топ-клубам АПЛ чаще, чем Холанн
16:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» первый тайм очного матча АПЛ
15:21 · Англия. Премьер-лига
Артета – о матче с «Ньюкаслом»: «Мы должны сосредоточиться на себе»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
14:04 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Я не буду забирать игроков «Спортинга» в январе» 1
13:21 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Я перешёл в «Манчестер Юнайтед» не из-за денег»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Далот – о назначении Аморима: «Он идеально подходит «Манчестер Юнайтед»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Каррагер прокомментировал назначение нового тренера в «Манчестер Юнайтед»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «В «Манчестер Юнайтед» сказали, что я должен перейти или сейчас, или никогда»
09:24 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Я бы в любом случае покинул «Спортинг» в конце сезона»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о похмелье игроков «Манчестер Сити»: «Это была шутка»
01:57 · Англия. Премьер-лига
«Он раздавлен» - друг тен Хага рассказал об его состоянии 3
01:37 · Англия. Премьер-лига
Дьёкереш ответил, отправится ли в «Манчестер Юнайтед» вслед за Аморимом
00:23 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за хавбека «Реала» Тчуамени слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
Аморим впервые обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» 4
01 Ноября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Романо опроверг информацию о «Манчестер Сити» и Хаби Алонсо
23:21 · Англия. Премьер-лига
Невилл осудил «Реал» за неуважение к Родри 4
23:09 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» 1
22:49 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Салиба похож на меня»
Все новости