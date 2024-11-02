Исак забивает топ-клубам АПЛ чаще, чем Холанн

В субботу в рамках нового, десятого тура Английской премьер-лиги «Ньюкасл» принимает дома лондонский «Арсенал». Счёт матча открыл на 13-й минуте шведский форвард «сорок» Александр Исак.

Любопытной статистикой по этому поводу делится «Английский акцент». Так, на счету Исака – девять голов с начала прошлого сезона в ворота команд классической топ-6 АПЛ. У Холанна же таких голов всего семь на данный момент на этом же временном отрезке.

Текстовую трансляцию матча «Ньюкасл» - «Арсенал» проводит наш портал. Едва стартовал второй тайм, «сороки» по итогу первой половины встречи минимально ведут у «канониров».