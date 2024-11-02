«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» первый тайм очного матча АПЛ

В субботу проходит десятый тур Английской премьер-лиги. Начался он с матча на севере Англии, где местный «Ньюкасл» принимает лондонский «Арсенал».

По итогу первого тайма фавориты матча в лице «канониров» проигрывают. На 13-й минуте Александр Исак с подачи от Энтони Гордона головой в прыжке расстрелял ворота Давида Райи – 1:0. Это был единственный гол первой половины матча.

Напомним, что текстовую трансляцию этого матча, а также самых ярких игр нового тура АПЛ проводит наш портал. Впереди второй тайм, в котором «канониры», разумеется, постараются избежать поражения и набрать очки.