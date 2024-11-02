Артета – о матче с «Ньюкаслом»: «Мы должны сосредоточиться на себе»

Наставник «Арсенала» Микель Артета пообщался с прессой перед матчем с «Ньюкаслом».

«Габриэль вчера хорошо тренировался, поэтому сегодня он выйдет в стартовом составе.

Сегодня нам нужно сосредоточиться на себе. В игре с «Ливерпулем» мы отдали инициативу сопернику во втором тайме, в таких условиях мы не можем проявить своих лучших качеств. Мы потеряли свой темп.

С нетерпением жду начала матча», - приводит слова Артеты Sky Sports.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.

После девяти туров подопечные Артеты занимают третье место в Английской премьер-лиге.