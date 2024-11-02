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Аморим: «Я не буду забирать игроков «Спортинга» в январе»

02 Ноября 2024 • 14:04 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 2.60 X 3.85 2 2.55
03.11 19:30

Новоиспеченный наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что клуб не будет покупать игроков «Спортинга» в зимнее трансферное окно.

«Я не собираюсь приходить за каким-либо футболистом «Спортинга» в январе. Годы в этом клубе были лучшими в моей жизни, которые я никогда не забуду», - приводит слова Аморима PortuGoal1.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что манкунианцы уже проявляют интерес к нескольким игрокам «Спортинга».

Напомним, что контракт Аморима с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года, манкунианцы заплатили португальскому клубу 11 миллионов евро за тренера.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсaфобия
02 Ноября 2024 в 14:12
Будет забирать следующим летом значит. Дьёкерешь, Инасиу, Гонсалес, Юлльман, Тринкау... вперёд Аякспортинг.
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