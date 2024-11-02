Аморим: «Я не буду забирать игроков «Спортинга» в январе»

Новоиспеченный наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что клуб не будет покупать игроков «Спортинга» в зимнее трансферное окно.

«Я не собираюсь приходить за каким-либо футболистом «Спортинга» в январе. Годы в этом клубе были лучшими в моей жизни, которые я никогда не забуду», - приводит слова Аморима PortuGoal1.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что манкунианцы уже проявляют интерес к нескольким игрокам «Спортинга».

Напомним, что контракт Аморима с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года, манкунианцы заплатили португальскому клубу 11 миллионов евро за тренера.