Аморим: «Я перешёл в «Манчестер Юнайтед» не из-за денег»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что перешел в английский клуб не из-за денег.

«Многие говорят, что я присоединился к «Манчестер Юнайтед» из-за денег, но это не так, другие клубы готовы были дать мне в три раза больше денег, но я отказался, потому что хотел работать именно здесь», - цитирует Аморима PortuGoal1.

Ранее Аморим заявлял, что хотел доработать сезон в «Спортинге», но руководство «Манчестер Юнайтед» не было готово ждать.

«Спортинг» после 10 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, а в Лиге чемпионов после трёх матчей имеет в своем активе семь зачетных баллов.