Далот – о назначении Аморима: «Он идеально подходит «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал назначение Рубена Аморима на пост главного тренера клуба.

«Он является фантастическим тренером, очень требовательным, думаю, что Аморим идеально подходит для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», - цитирует португальского защитника Sky Sports.

Напомним, что Аморим приступит к работе в понедельник, 11 ноября.

«Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после девяти туров. Завтра, третьего ноября, манкунианцы сыграют на своем стадионе с «Челси», начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.