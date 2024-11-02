Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Далот – о назначении Аморима: «Он идеально подходит «Манчестер Юнайтед»

02 Ноября 2024 • 11:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 2.60 X 3.85 2 2.55
03.11 19:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал назначение Рубена Аморима на пост главного тренера клуба.

«Он является фантастическим тренером, очень требовательным, думаю, что Аморим идеально подходит для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», - цитирует португальского защитника Sky Sports.

Напомним, что Аморим приступит к работе в понедельник, 11 ноября.

«Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после девяти туров. Завтра, третьего ноября, манкунианцы сыграют на своем стадионе с «Челси», начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Диогу Далот ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Ноября
11:20
Далот – о назначении Аморима: «Он идеально подходит «Манчестер Юнайтед»
01:37
Дьёкереш ответил, отправится ли в «Манчестер Юнайтед» вслед за Аморимом
00:23
Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за хавбека «Реала» Тчуамени
00:13
Аморим впервые обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» 1
01 Ноября
23:09
Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» 1
22:30
Стало известно, возможен ли переход Дьёкереша в «Манчестер Юнайтед» 1
20:00
Мареска: «Желаю удачи Амориму»
19:41
Мареска: «Любому клубу сложно играть на «Олд Траффорд»
18:01
Фердинанд высказался о назначении Аморима
17:49
Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 3
16:58
Ван Нистелрой: «Тен Хаг разбит»
05:59
«Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима 3
04:43
Аморим попросил «Манчестер Юнайтед» отложить официальное объявление – названа причина 3
03:58
Рэшфорд рад приходу Аморима в «Манчестер Юнайтед»
03:29
Ван Нистелрой ответил на вопрос об Амориме
01:59
Кулибали: «Николас Джексон должен думать о «Золотом мяче»
00:15
Калиду Кулибали рассказал о своём отношении к «Челси» 1
31 Октября
23:37
Аморим может привести в «Манчестер Юнайтед» трёх игроков «Спортинга»
22:59
«Манчестер Юнайтед» заплатит за Аморима и его помощников больше, чем предполагалось
30 Октября
23:56
Стало известно, когда Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед»
22:51
Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» двух игроков «Реала» 4
22:38
«Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» полностью согласовали переход Аморима – названы условия
07:02
Мареска: «Думаю, в матче с «Челси» тренером «Манчестер Юнайтед» будет ван Нистелрой»
06:27
Гвардиола прокомментировал скорое назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед»
06:16
Аморим вновь ушёл от прямого ответа на вопрос о «Манчестер Юнайтед»
05:50
«Манчестер Юнайтед» мог выбрать Аморима из-за «Манчестер Сити»
05:32
Тренер «Насьонала»: «Аморим добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»
01:42
Аморим ответил на вопрос об уходе в «Манчестер Юнайтед» после матча «Спортинга»
01:11
Известно будущее ван Нистелроя в «Манчестер Юнайтед» 1
00:47
Мареска объяснил, почему Санчо потерял место в основе «Челси» 1
00:36
Звёздный игрок «Манчестер Сити» может перейти в «Челси» 1
00:17
Аморим станет девятым тренером в карьере де Лигта – игроку всего 25 лет
29 Октября
23:22
Аморим впечатлён проектом «Манчестер Юнайтед»
22:37
Мареска – о целях «Челси»: «О четвёрке не шло речи» 1
22:20
«Манчестер Юнайтед» может подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ в январе
16:05
Стало известно, когда Аморим может возглавить «Манчестер Юнайтед» 1
28 Октября
15:25
Шмурнов не верит, что «Манчестер Юнайтед» изменится после увольнения тен Хага
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду «Реал» может остаться без Винисиуса из-за Мбаппе «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти Карпин ответил на вопрос о возможном назначении Юрана в «Спортинге»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.11.24 в 15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
4.30 4.00 1.70
Видео
02.11.24 в 18:00
Ипсвич Ипсвич
Лестер Лестер
2.16 3.60 3.05
Видео
02.11.24 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Эвертон Эвертон
2.23 3.45 3.05
Видео
02.11.24 в 18:00
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.60 4.80 1.41
Видео
02.11.24 в 18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
1.41 4.80 6.60
Видео
02.11.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
2.33 3.45 2.85
Видео
02.11.24 в 20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.42 3.40 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Ноября
11:20 · Англия. Премьер-лига
Далот – о назначении Аморима: «Он идеально подходит «Манчестер Юнайтед»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Каррагер прокомментировал назначение нового тренера в «Манчестер Юнайтед»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «В «Манчестер Юнайтед» сказали, что я должен перейти или сейчас, или никогда»
09:24 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Я бы в любом случае покинул «Спортинг» в конце сезона»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о похмелье игроков «Манчестер Сити»: «Это была шутка»
01:57 · Англия. Премьер-лига
«Он раздавлен» - друг тен Хага рассказал об его состоянии 3
01:37 · Англия. Премьер-лига
Дьёкереш ответил, отправится ли в «Манчестер Юнайтед» вслед за Аморимом
00:23 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за хавбека «Реала» Тчуамени слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
Аморим впервые обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» 1
01 Ноября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Романо опроверг информацию о «Манчестер Сити» и Хаби Алонсо
23:21 · Англия. Премьер-лига
Невилл осудил «Реал» за неуважение к Родри 4
23:09 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» 1
22:49 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Салиба похож на меня»
22:30 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, возможен ли переход Дьёкереша в «Манчестер Юнайтед» 1
22:15 · Англия. Премьер-лига
Эмери – о матче с «Тоттенхэмом»: «Они являются фаворитами»
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уже работает над приглашением Хаби Алонсо
20:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на вингера «Спортинга»
20:00 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Желаю удачи Амориму»
19:54 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу лестно высказался об Эмери
19:41 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Любому клубу сложно играть на «Олд Траффорд»
19:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не буду давать советов Амориму»
19:02 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил «Спортингу» за Аморима 1
18:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола - о травмах: «Мы не единственный клуб, который с этим столкнулся» 2
18:01 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд высказался о назначении Аморима
17:49 · Англия. Премьер-лига
Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 3 официально
Все новости