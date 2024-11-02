Каррагер прокомментировал назначение нового тренера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на назначение в «Манчестер Юнайтед» португальского специалиста Рубена Аморима.

«Это серьезный вызов для Аморима. «МЮ» сейчас находится на 14-м месте, это явно не их позиция. Поэтому было принято быстрое решение о назначении нового главного тренера», - передает слова эксперта BBC Sport.

Напомним, что в начале этой недели с поста главного тренера «красных дьяволов» был уволен нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Аморим заключил с манкунианцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2027 года. В настоящий момент специалист закрывает все вопросы в лиссабонском «Спортинге», после чего присоединится к «МЮ».