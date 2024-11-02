Аморим: «В «Манчестер Юнайтед» сказали, что я должен перейти или сейчас, или никогда»

Новоиспеченный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что хотел остаться в «Спортинге» до конца сезона.

«Я спросил у «Манчестер Юнайтед», могу ли я присоединиться к ним в конце сезона, но получил отрицательный ответ. Мне сказали, что я должен перейти или сейчас, или никогда. Поэтому мне пришлось принимать решение. Вы не найдете ни одного болельщика «Спортинга», который хотел бы, чтобы я остался до конца сезона больше, чем я. Но это было невозможно.

За последни месяцы я получил предложения от многих клубов, но хотел перейти именно в «Манчестер Юнайтед», - цитирует Аморима PortuGoal1.