Аморим: «Я бы в любом случае покинул «Спортинг» в конце сезона»

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что при любых раскладах покинул бы «Спортинг» в конце сезона.

«В начале сезона я разговаривал с президентом «Спортинга» и сообщил ему, что в любом случае покину «Спортинг» в конце года. Сезон для нас начался очень хорошо, но затем появился «Манчестер Юнайтед».

Конфликт с президентом? Нет, у меня никогда не было с ним никаких разногласий», - приводит слова Аморима PortuGoal1.

О назначении Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» было объявлено вчера, а к своим обязанностям португалец приступит в понедельник, 11 ноября.