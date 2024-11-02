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Аморим: «Я бы в любом случае покинул «Спортинг» в конце сезона»

02 Ноября 2024 • 09:24 Комментировать

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что при любых раскладах покинул бы «Спортинг» в конце сезона.

«В начале сезона я разговаривал с президентом «Спортинга» и сообщил ему, что в любом случае покину «Спортинг» в конце года. Сезон для нас начался очень хорошо, но затем появился «Манчестер Юнайтед».

Конфликт с президентом? Нет, у меня никогда не было с ним никаких разногласий», - приводит слова Аморима PortuGoal1.

О назначении Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» было объявлено вчера, а к своим обязанностям португалец приступит в понедельник, 11 ноября.

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