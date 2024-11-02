Гвардиола – о похмелье игроков «Манчестер Сити»: «Это была шутка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал своё недавнее признание.

На днях испанец заявил, что команда не лучшим образом провела майский финал Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:2) из-за «похмелья» после празднования четвёртого подряд чемпионства в Премьер-лиге.

«Это была шутка! Мы были готовы! Но после победы в чемпионате мы должны были отпраздновать. Мои ребята действительно хороши на поле, но за пределами поля они тоже в порядке!» – приводит BeanymanSports высказывания Гвардиолы.

В субботу «горожане» проведут выездной поединок АПЛ с «Борнмутом». Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.