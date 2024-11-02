«Он раздавлен» - друг тен Хага рассказал об его состоянии

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг остался без работы в «Манчестер Юнайтед» и это явно не входило в его планы. Как сообщил общественности его друг, сейчас тен Хаг пребывает в депрессивном состоянии, так как считает, что лишился главной возможности в своей карьере. Так описывает положение вещей Daily Mail.

- Да, он получит неустойку, и это будет кругленькая сумма в 14 миллионов евро, но психологически он раздавлен и ощущает свою профессиональную никчёмность, - цитирует источник друга тен Хага.

Напомним, что нидерландский специалист возглавил клуб летом 2022 года после расставания с «Аяксом».