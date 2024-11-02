Дьёкереш ответил, отправится ли в «Манчестер Юнайтед» вслед за Аморимом

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш прокомментировал слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

В пятницу швед оформил покер в ворота «Эштрелы» (5:1). Незадолго до начала матча «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил назначение рулевого лиссабонцев Рубена Аморима – специалист начнёт работу с «красными дьяволами» 11 ноября.

После завершения встречи у Дьёкереша спросили о возможном воссоединении с португальским наставником в Англии: «Я не знаю. Сейчас я здесь, и мне, как вы видите, всё нравится», – заявил 26-летний футболист, также высказавшийся об уходе Аморима: «Жаль, что тренер уходит, ведь он отлично справлялся с работой. Мы желаем ему всего наилучшего», – приводит журналист Нэйтан Солт слова форварда.