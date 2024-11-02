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Два топ-клуба АПЛ лидируют в борьбе за хавбека «Реала» Тчуамени слухи

02 Ноября 2024 • 00:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
1 1.40 X 5.50 2 7.20
Через 17 ч. 20 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может переехать в Англию.

Если верить слухам, в «королевском клубе» не впечатлены выступлениями француза в текущем сезоне, поэтому его продажа в 2025 году считается вполне вероятным сценарием. По данным Fichajes, в настоящий момент в борьбе за Тчуамени лидируют «Ливерпуль» и «Челси». Стоимость потенциального трансфера 24-летнего игрока оценивается в 60 млн евро.

Орельен Тчуамени провёл 14 матчей за команду Карло Анчелотти в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Действующий контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2028 года.

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Реал Мадрид Челси Ливерпуль Орельен Тчуамени трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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