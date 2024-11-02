Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может переехать в Англию.

Если верить слухам, в «королевском клубе» не впечатлены выступлениями француза в текущем сезоне, поэтому его продажа в 2025 году считается вполне вероятным сценарием. По данным Fichajes, в настоящий момент в борьбе за Тчуамени лидируют «Ливерпуль» и «Челси». Стоимость потенциального трансфера 24-летнего игрока оценивается в 60 млн евро.

Орельен Тчуамени провёл 14 матчей за команду Карло Анчелотти в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Действующий контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2028 года.