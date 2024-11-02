Аморим впервые обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Будущий рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал своё назначение.
В пятницу английский клуб официально подтвердил предстоящий приход португальского тренера.
«Большое спасибо за вашу поддержку. Я вас не подведу», – цитирует United Zone первое обращение Аморима к болельщикам «красных дьяволов».
В настоящий момент специалист продолжает работу в лиссабонском «Спортинге». Прямо сейчас команда проводит матч чемпионата Португалии против «Эштрелы».
К «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим присоединится 11 ноября. Он заключил с манкунианцами контракт, рассчитанный до 2027 года и предусматривающий возможность однолетней пролонгации.
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