Аморим впервые обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Будущий рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал своё назначение.

В пятницу английский клуб официально подтвердил предстоящий приход португальского тренера.

«Большое спасибо за вашу поддержку. Я вас не подведу», – цитирует United Zone первое обращение Аморима к болельщикам «красных дьяволов».

В настоящий момент специалист продолжает работу в лиссабонском «Спортинге». Прямо сейчас команда проводит матч чемпионата Португалии против «Эштрелы».

К «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим присоединится 11 ноября. Он заключил с манкунианцами контракт, рассчитанный до 2027 года и предусматривающий возможность однолетней пролонгации.