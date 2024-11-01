Романо опроверг информацию о «Манчестер Сити» и Хаби Алонсо

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Сити» к Хаби Алонсо.

В последнее время в прессе часто ведутся разговоры о возможном назначении рулевого «Байера» на место Хосепа Гвардиолы в случае ухода последнего летом 2025 года. Недавно сообщалось о конкретном интересе «горожан» к Алонсо, однако, по данным Романо, дело обстоят иначе. Инсайдер утверждает, что «Манчестер Сити» не ведёт переговоров ни с одним из тренеров, включая востребованного наставника «фармацевтов».

При этом, как информирует тот же Романо, в мадридском «Реале» действительно считают Хаби Алонсо идеальным будущим преемником Карло Анчелотти. Президент испанского гранда Флорентино Перес очень высоко оценивает способности 42-летнего специалиста.