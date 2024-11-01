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Невилл осудил «Реал» за неуважение к Родри

01 Ноября 2024 • 23:21 Комментировать (1)
Борнмут
...
Манчестер Сити
1 5.50 X 4.50 2 1.58
Через 17 ч. 20 мин.

Бывший английский футболист Гари Невилл раскритиковал поведение представителей мадридского «Реала».

В «королевском клубе» решили бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о победе в номинации Родри. Испанец обошёл в голосовании форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора, изначально считавшегося фаворитом.

«То, что они сделали, какое неуважение проявили к Родри... Это абсолютно возмутительно. Они пытались отнять его славу, отвлечь внимание.

Родри уважают во всём мире, он хороший человек. Я рад, что он выиграл «Золотой мяч». Он неизменно показывал высочайшей уровень, помогал «Манчестер Сити», выиграл Евро со сборной Испании, хотя они не были среди фаворитов турнира. Родри просто невероятен», – цитирует City Xtra Невилла.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Гари Невилл Золотой Мяч Винисиус Жуниор Родри Эрнандес ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
01 Ноября 2024 в 23:55
Кабинет.. 🤭🤣
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