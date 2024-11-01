Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил с обращением после своего увольнения.

Об отставке нидерландского рулевого было объявлено в понедельник. Он занимал должность с лета 2022 года.

«Дорогие фанаты, позвольте начать со слов благодарности. Спасибо за то, что вы всегда были с клубом. Будь то игра на выезде или сложный домашний матч, ваша поддержка всегда оставалась непоколебимой. Благодаря вам атмосфера на «Олд Траффорд» была невероятной, и я часто это чувствовал.

Мне всегда нравилось встречать фанатов «Манчестер Юнайтед» по всему миру – в Англии, Европе, Азии, Австралии, США – вы вдохновляли меня, вселяли чувство единства. Вот почему болельщики «Юнайтед» всегда будут особенными.

Мы выиграли два трофея – и это достижение, которым я буду дорожить всю жизнь. Я мечтал принести клубу ещё больше трофеев. К сожалению, этой мечте пришёл конец.

Желаю всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» только успеха, титулов и побед. С вашей поддержкой и теплом, которое излучали все сотрудники клуба, я чувствовал себя как дома», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тен Хага.