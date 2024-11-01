Ван Дейк: «Салиба похож на меня»

Футболист «Ливерпуля» Виргил ван Дейк лестно высказался о защитнике «Арсенала» Вильяме Салиба.

«Да, возможно, он похож на меня. Если честно, то в этом возрасте я и близко не был к его уровню. Салиба здорово развивается и с каждым годом становится лучше, он является надежным защитником и здорово справляется со своей задачей. Мне нравится наблюдать за другими игроками и брать что-то от них», - сказал ван Дейк на подкасте у Рио Фердинанда.

23-летний Салиба является незаменимым центральным защитником лондонского «Арсенала», в нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей за английский клуб, но голевыми действиями не отметился.